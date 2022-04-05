Илон Маск вошел в совет директоров Twitter

Компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, уведомила федеральное управление по надзору за рынком ценных бумаг о том, что предприниматель Илон Маск вошел в состав совета директоров.

Назначение Маска последовало после того, как он купил 9,2% акций компании, став ее крупнейшим акционером.

Вскоре после покупки Макс опубликовал в своем микроблоге в сети Twitter опрос на предмет добавления возможности редактировать публикации.