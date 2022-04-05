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NEWSru.co.il :: Экономика5 апреля 2022 г., 21:44

Илон Маск вошел в совет директоров Twitter

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Илон Маск вошел в совет директоров Twitter

Компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, уведомила федеральное управление по надзору за рынком ценных бумаг о том, что предприниматель Илон Маск вошел в состав совета директоров.

Назначение Маска последовало после того, как он купил 9,2% акций компании, став ее крупнейшим акционером.

Вскоре после покупки Макс опубликовал в своем микроблоге в сети Twitter опрос на предмет добавления возможности редактировать публикации.


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