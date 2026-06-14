Хегсет: "Израильский удар был очень ограниченным"

Военный министр США Пит Хегсет заявил в интервью телеканалу CBS, что израильский удар по Бейруту не должен помешать подписанию соглашения с Ираном. "Насколько я знаю, вопрос не в том, будет ли подписан договор с Ираном, а в том, когда он будет подписан", – сказал он.

"Мы следим за тем, что "Хизбалла" ведет ракетные обстрелы израильского севера. Они должны это прекратить, и Иран должен остановить "Хизбаллу", если он хочет мира. Израильский ответ был очень ограниченным. В Израиле понимают, что мы на пороге соглашения", – заявил министр.

Он также подчеркнул, что любое соглашение с Ираном будет предусматривать уничтожение, вывоз в другие страны или снижения концентрации обогащенного урана: "Ядерная программа будет уничтожена. Если Иран откажется соблюдать договор, будет и военная опция".