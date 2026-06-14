x
14 июня 2026
|
последняя новость: 19:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июня 2026
|
14 июня 2026
|
последняя новость: 19:20
14 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Хегсет: "Израильский удар был очень ограниченным"

США
Иран
Война с "Хизбаллой"
Израиль
время публикации: 14 июня 2026 г., 19:17 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 19:21
Хегсет: "Израильский удар был очень ограниченным"
AP Photo/Alex Brandon

Военный министр США Пит Хегсет заявил в интервью телеканалу CBS, что израильский удар по Бейруту не должен помешать подписанию соглашения с Ираном. "Насколько я знаю, вопрос не в том, будет ли подписан договор с Ираном, а в том, когда он будет подписан", – сказал он.

"Мы следим за тем, что "Хизбалла" ведет ракетные обстрелы израильского севера. Они должны это прекратить, и Иран должен остановить "Хизбаллу", если он хочет мира. Израильский ответ был очень ограниченным. В Израиле понимают, что мы на пороге соглашения", – заявил министр.

Он также подчеркнул, что любое соглашение с Ираном будет предусматривать уничтожение, вывоз в другие страны или снижения концентрации обогащенного урана: "Ядерная программа будет уничтожена. Если Иран откажется соблюдать договор, будет и военная опция".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июня 2026

Трамп призвал Израиль прекратить удары по Ливану
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 июня 2026

Американский дипломат в интервью Fox News: "Израиль пытается сорвать сделку с Ираном"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 июня 2026

Иран угрожает ударить по Израилю и прервать переговоры с США