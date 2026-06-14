Израильтянки вышли финал чемпионата мира по голболу

В Китае продолжается чемпионат мира по голболу. Женская сборная Израиля вышла в финал.

Израильтянки победили сборную США 7:5.

Сборная Израиля завоевала право выступить в турнире паралимпиады 2028 года.

Женская сборная Израиля четвертый раз подряд завоевала право выступить на паралимпиаде.