На бульваре Рамот в Иерусалиме автобус сбил ребенка, катавшегося на велосипеде.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 10-летний мальчик получил множественные травмы, он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.