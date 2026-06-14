В Иерусалиме автобус сбил ребенка, катавшегося на велосипеде
время публикации: 14 июня 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 19:20
На бульваре Рамот в Иерусалиме автобус сбил ребенка, катавшегося на велосипеде.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 10-летний мальчик получил множественные травмы, он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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