Концерты Эяля Голана и Омера Адама отменены из-за ограничений Командования тыла

Вечером 14 июня в Рамат-Гане и Петах-Тикве должны были состояться концерты Эяля Голана и Омера Адама. Менее чем за час до открытия стадионов для публики стало известно, что концерты не состоятся из-за ограничений Командования тыла.

Ранее Командование тыла изменило инструкции для населения, ограничив количество присутствующих на массовых мероприятиях 5 тысячами человек. При этом на концерт Эяла Голана было продано 30 тысяч билетов, на концерт Омера Адама – более 10 тысяч.

Концерты, по всей видимости, будут перенесены на другое время.