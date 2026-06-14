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Израиль

Концерты Эяля Голана и Омера Адама отменены из-за ограничений Командования тыла

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 14 июня 2026 г., 18:23 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 18:23
Эяль Голан и Омер Адам
Aloni Mor/Flash90 ; Chaim Goldberg/Flash90

Вечером 14 июня в Рамат-Гане и Петах-Тикве должны были состояться концерты Эяля Голана и Омера Адама. Менее чем за час до открытия стадионов для публики стало известно, что концерты не состоятся из-за ограничений Командования тыла.

Ранее Командование тыла изменило инструкции для населения, ограничив количество присутствующих на массовых мероприятиях 5 тысячами человек. При этом на концерт Эяла Голана было продано 30 тысяч билетов, на концерт Омера Адама – более 10 тысяч.

Концерты, по всей видимости, будут перенесены на другое время.

Израиль
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