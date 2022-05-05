Конец хайтек-бума и переход от законов к указам. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Конец хайтек-бума

Падение курса доллара по отношению к шекелю, долгое время бывшее причиной для беспокойства Банка Израиля, сменилось резким ростом на 7% до отметки в 3,37 шекеля за доллар. Причем речь идет о едва ли не рекордном подорожании доллара по отношению ко всем ведущим валютам, а не об ослаблении шекеля.

Для Уолл-Стрит апрель 2022 года был одним из худших месяцев за последние годы, как и практически весь первый квартал. Биржа высоких технологий NASDAQ потеряла с начала года более 20%, а ведущий индекс Уолл-Стрит S&P 500 – 12%. Акции израильских хайтек-"единорогов", успешно раскупавшиеся в 2020-2021 годах, потеряли десятки процентов (в некоторых случаях – до 70%) своей стоимости. Ни одну из израильских компаний, эмитировавших свои акции за океаном, рынок не оценивает выше, чем на момент эмиссии.

Все это явления одного порядка, мало зависящие от Израиля, однако способные серьезно повлиять на его экономику. Федеральная резервная система США во главе с Джеромом Пауэллом, долгое время пытавшаяся убедить рынки, что инфляция – явление временное, которое пройдет по мере восстановления логистических цепочек, наконец признала очевидное, и дала понять, что будет бороться с инфляцией даже ценой экономического спада.

Рынок, закладывавший в текущие котировки повышение учетной ставки в США в мае на 0,5% и постепенное повышение учетной ставки к концу года до 2,5-3%, отреагировал на сигналы ФРС скачком доллара и переходом от "акций роста", то есть компаний, текущая выручка которых менее важна, чем их перспектива развития, к "акциям стоимости", то есть устоявшимся корпорациям, имеющим хороший доход уже сейчас и выплачивающим стабильные дивиденды. Следует отметить, что сюрпризом это не стало, вопрос был в темпах перехода от политики накачивания рынков деньгами к политике сдерживания.

Поскольку уровень инфляции в Израиле существенно ниже, чем в США, Банк Израиля, также начавший повышение учетной ставки, не будет делать это теми же темпами, что и ФРС. Во-первых, это ослабит, пусть и временно, шекель, позволит помочь израильским экспортерам, а во-вторых, в центробанке опасаются, что резкий рост ставок может создать проблемы платежеспособности на рынке недвижимости.

А вот израильский хайтек, побивший за два года пандемии все возможные рекорды привлечения капитала, ожидает непростой период, когда им придется доказывать, что они могут реализовать проданные инвесторам мечты и планы. Хотя уже во второй половине 2021 года аналитики говорили о ситуации на рынке высоких технологий в целом, и в израильском хайтеке в частности, как об образовании "пузыря", я не считаю оправданным сравнение последних месяцев с разразившимся в 2001 году кризисом "доткома". Все-таки за прошедшие десятилетия рынок высоких технологий стал гораздо солиднее, чем в первые годы интернет-эпохи. Но воздух из образовавшегося "пузыря" несомненно будет выходить, мобилизовать капитал будет существенно сложнее, а работникам хайтек-компаний, владеющим опционами, придется запастись терпением.

Компании, не успевшие мобилизовать капитал в период бума, действительно ожидают непростые времена, особенно по сравнению с теми, которые успели запастись наличными. Непростой период ожидает и молодые стартапы (и именно в этом направлении должны быть сосредоточены усилия правительства по поддержке хайтека). Но что гораздо более важно для Израиля – период сверхвысоких налоговых поступлений от хайтека подошел к концу и в ближайшее время не повторится. Поэтому использование тех нескольких десятков миллиардов шекелей, которые были собраны в последние полтора года сверх запланированного, для раздачи долгосрочных обязательств, чревато проблемами в недалеком будущем.

От законов к указам

Хотя правительство и анонсирует начало работы над госбюджетом на 2023-2024 годы, министры прекрасно понимают, что дни коалиции сочтены, а возможности проведения каких-либо законодательных инициатив через Кнессет минимальны. Поэтому в последние дни мы стали свидетелями перехода министров от законопроектов к министерским указам. Айелет Шакед (МВД), Авигдор Либерман (минфин), Мейрав Михаэли (минтранс), Йоаз Гендель (минсвязи), Ифат Шаша-Битон (минпрос) подписали в последние недели ряд важных указов в сферах своих полномочий, не требующих санкции Кнессета.

В частности, Шакед подписала указ о сокращении бюрократии в сфере лицензирования бизнесов, который упростит процедуры 44 тысячам малых и средних предприятий. Либерман и Михаэли совместно подписали указ о передаче частным морским портам трех пирсов, которые должны были перейти к ним только через несколько лет, чтобы справиться с образовавшимся на рейде старых портов затором. Также ими был подписан указ, упрощающий тарифную сетку общественного транспорта, сокращая ее с сотни различных тарифов до полутора десятков. Либерман также подписал указы о снижении пошлин на рыбу и мебель. Йоаз Гендель подписал указ об отмене монополии специальной комиссии раввинов на "кошерные" номера телефонов, позволяющий обладателям таких номеров переходить из одной компании связи в другую с возможностью сохранить номер. Он же подписал указ об отмене или смягчении ограничений на частный и коммерческий импорт различных электронных гаджетов. Шаша-Битон подписал указ об очередной реформе аттестатов зрелости.

Если ситуация до следующих выборов ограничится такими шагами, это будет не самый плохой вариант событий, в конце концов задержки с утверждением указов и подзаконных актов часто тормозит вступление в силу принимаемых законов, и есть достаточно уже принятых законов, которые пока еще существующая коалиция может реализовать. Будет гораздо хуже, если она перейдет к "предвыборной экономике", к которой располагает наличие неожиданных миллиардов шекелей в государственной казне.