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Мир

Трамп объявил, что отменил запланированные на вечер удары по Ирану

США
Война с Ираном
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 11 июня 2026 г., 20:42 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 20:42

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на вечер удары по Ирану. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, предложения по сделке были переданы на рассмотрение высшему руководству Ирана, и руководство их одобрило.

"Поскольку условия сделки с Исламской Республикой Иран были переданы на рассмотрение высшего иранского руководства и получили его одобрение, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные на этот вечер бомбардировки и удары по Ирану", – написал он.

По словам Трампа, все стороны, участвующие в переговорах, согласовали как общий план сделки, так и ее окончательные условия. Среди участников переговоров он назвал Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и "другие страны".

По словам Трампа, морская блокада останется в силе до заключения соглашения. "Время и место его подписания будут объявлены в ближайшее время", – заявил он.

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