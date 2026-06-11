Европейский центробанк впервые за три года повысил учетную ставку

Европейский центральный банк первым из крупных центральных банков сменил цикл и повысил учетную ставку после трех лет постепенных снижений.

Банк повысил ставку с 2% до 2,25% на фоне потрясений на рынках, вызванных войной с Ираном и закрытием Ормузского пролива, и приведших к росту инфляции.

По оценкам инвесторов, регулятор повысит ставку ещё как минимум раз до конца года.

До начала войны предполагалось, что ЕЦБ сохранит ставку на уровне 2% на протяжении всего года, однако война изменила эти планы: европейская экономика пострадала значительно сильнее американской, которая выигрывает от волны инвестиций в ИИ и резкого роста экспорта энергоносителей.

ЕЦБ мог себе позволить действовать быстрее ещё и потому, что ставка в еврозоне изначально находилась на уровне, который экономисты определяют как нейтральный, то есть не сдерживающем и не стимулирующем рост.