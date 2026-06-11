Axios: достигнуто принципиальное соглашение между США и Ираном, но оно еще не одобрено Хаменеи
время публикации: 11 июня 2026 г., 21:35 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 21:35
Журналист издания Axios Барак Равид в своем Х-блоге написал со ссылкой на свои источники, что в четверг, 11 июня, иранские официальные лица уведомили ряд стран о достижении принципиального соглашения на переговорах в Тегеране, однако верховный лидер Моджтаба Хаменеи его еще не одобрил.
Равид при этом напоминает, что Трамп уже неоднократно заявлял о близости сделки, тогда как Иран эти заявления не подтверждал. И на этот раз Тегеран молчит.
По данным источников журналиста, между сторонами сохраняются разногласия по трем ключевым вопросам: механизму разблокировки замороженных иранских активов, порядку открытия Ормузского пролива в течение 60-дневного режима прекращения огня и условиям переговоров по ядерной программе Ирана в тот же период.
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