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Ближний Восток

Axios: достигнуто принципиальное соглашение между США и Ираном, но оно еще не одобрено Хаменеи

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
Иран
время публикации: 11 июня 2026 г., 21:35 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 21:35
Axios: достигнуто принципиальное соглашение между США и Ираном, но оно еще не одобрено Хаменеи
AP Photo/Vahid Salemi

Журналист издания Axios Барак Равид в своем Х-блоге написал со ссылкой на свои источники, что в четверг, 11 июня, иранские официальные лица уведомили ряд стран о достижении принципиального соглашения на переговорах в Тегеране, однако верховный лидер Моджтаба Хаменеи его еще не одобрил.

Равид при этом напоминает, что Трамп уже неоднократно заявлял о близости сделки, тогда как Иран эти заявления не подтверждал. И на этот раз Тегеран молчит.

По данным источников журналиста, между сторонами сохраняются разногласия по трем ключевым вопросам: механизму разблокировки замороженных иранских активов, порядку открытия Ормузского пролива в течение 60-дневного режима прекращения огня и условиям переговоров по ядерной программе Ирана в тот же период.

Ближний Восток
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