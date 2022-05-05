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NEWSru.co.il :: Экономика5 мая 2022 г., 15:38

Премьер-министр Польши: международная донорская конференция собрала для Украины $6,5 млрд

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Проходящая в Варшаве международная донорская конференция, посвященная сбору средств для Украины, нуждающейся в помощи из-за войны, которую против нее развязала Россия, собрала 6,5 млрд долларов, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Эту информацию огласил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Выступая с заключительным словом, он сказал: "Благодарю за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что все мы смогли мобилизовать 6,5 млрд долларов. Спасибо".

Отметим, что на мероприятии присутствовал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.


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