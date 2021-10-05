DefenseNews: Израиль поставит для армии Марокко беспилотники-камикадзе

Ожидается подписание соглашения между Марокко и Израилем на поставку беспилотников-камикадзе, пишет издание DefenseNews со ссылкой на марокканского эксперта по военным вопросам Мохаммада Шкейра.

Предполагается, что соглашение будет подписано во время визита в Рабат министра обороны Израиля Бени Ганца. Дата визита пока не называлась. Шкейр говорит, что визит должен состояться после того, как будет сформировано новое правительство Марокко.

Причем, согласно указанному источнику, речь идет не только о поставках, но и о налаживании совместного производства вооружений в Марокко.

"Контракт должен включать в себя ракетные системы малой и средней дальности, необходимые марокканской армии для усиления своего военного арсенала, а также бронетехнику и танки, которые могут быть использованы в любом вооруженном конфликте, который может вспыхнуть с Алжиром", – говорит Шкейр.

DefenseNews напоминает, что в апреле этого года правительство Марокко подписало сделку на закупку 13 турецких беспилотников Bayraktar TB2, первая партия которых была поставлена в сентябре.

Мохаммад Шкейр сообщает также, что в Марокко уже поставлены четыре израильских БПЛА Hermes 900. Причем, судя по его словам, речь идет об ударных версиях этих беспилотных самолетов.

Напомним, что в январе 2020 года французский сайт Intelligence Online и марокканские СМИ сообщали, что армия Марокко получила три разведывательных самолета Heron израильского производства . В публикациях, цитируемых многими арабскими изданиями, называлась сумма сделки: 48 миллионов долларов. Власти Израиля и Марокко эти сведения не комментировали. Не давала комментариев и корпорация Israel Aerospace Industries (IAI), выпускающая БПЛА Heron.

В 2013 году были опубликованы документы правительства Великобритании, согласно которым Израиль поставлял вооружения и военные технологии Марокко и другим арабским странам.