Израильские ученые разработали молекулы для направленного уничтожения раковых клеток

Исследователи из Хайфского Техниона разработали соединения, которые избирательно уничтожают устойчивые к терапии опухоли. Метод открывает новые возможности в лечении агрессивного рака.

Исследователи разработали инновационный метод борьбы с агрессивными и устойчивыми к лечению типами рака, такими как меланома и саркома. Традиционные методы терапии часто оказываются неэффективными против этих опухолей, поскольку раковые клетки находят способы избегать запрограммированной гибели и зависят от специфических белков, успешно поддерживающих клетки опухоли.

Новый подход основан на создании уникального класса молекул под названием R4VPs. В отличие от обычных лекарств, которые в основном блокируют активность вредоносных белков, эти соединения полностью разрушают раковые белки, запуская естественные механизмы клеточной смерти. Работа опубликована в журнале Oncogene.

Разработка стала первым в мире соединением двойного действия. Новая молекула одновременно уничтожает фермент RNF4, необходимый для стабильности раковых белков, и фермент VHL, препятствующий запуску ферроптоза – особой формы запрограммированной клеточной смерти. Эксперименты показали, что под воздействием этих соединений раковые клетки погибают всего за несколько часов. При этом новая стратегия демонстрирует высокую избирательность: во время эксперимента молекулы атаковали почти исключительно опухолевые ткани, полученные напрямую от пациентов во время операций, и не тронули здоровые клетки. Это позволяет избежать тяжелых побочных эффектов, свойственных химиотерапии.

Соавтор исследования профессор Амир Ориан отмечает: "Стратегия двойного действия позволяет преодолеть механизмы устойчивости опухолей, открывая путь к созданию нового поколения лекарств для пациентов с самыми агрессивными формами рака". Ученые уже начинают испытания на моделях мышей и готовятся к клиническим исследованиям на людях.