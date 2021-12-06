Консорциумы по переработке мусора предупредили о повышении цен

Консорциумы по переработке электронных отходов уведомили импортеров и производителей бытовых электроприборов о повышении тарифов на переработку с 1 января 2022 года.

Как сообщает "Калькалист", причиной подорожания является переход Израиля на новый европейский стандарт переработки электронных отходов, включающий в себя обработку вредных газов по технологии, на текущий момент в Израиле не существует. Это означает, что до строительства в Израиле специализированного завода, такой мусор, как холодильники и кондиционеры, будет отправляться на переработку за границу.

По данным "Калькалиста", речь идет о подорожании в интервале от нескольких десятков до нескольких сотен процентов, в зависимости от объема утилизируемого электроприбора. В абсолютных цифрах речь идет о подорожании каждого прибора на 5-20 шекелей.