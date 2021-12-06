Иерусалим:
13 - 17°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
14 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика6 декабря 2021 г., 10:12

Консорциумы по переработке мусора предупредили о повышении цен

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Консорциумы по переработке мусора предупредили о повышении цен

Консорциумы по переработке электронных отходов уведомили импортеров и производителей бытовых электроприборов о повышении тарифов на переработку с 1 января 2022 года.

Как сообщает "Калькалист", причиной подорожания является переход Израиля на новый европейский стандарт переработки электронных отходов, включающий в себя обработку вредных газов по технологии, на текущий момент в Израиле не существует. Это означает, что до строительства в Израиле специализированного завода, такой мусор, как холодильники и кондиционеры, будет отправляться на переработку за границу.

По данным "Калькалиста", речь идет о подорожании в интервале от нескольких десятков до нескольких сотен процентов, в зависимости от объема утилизируемого электроприбора. В абсолютных цифрах речь идет о подорожании каждого прибора на 5-20 шекелей.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:27 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро понизились
12:24 Квебекский картель пустил в оборот стратегический запас кленового сиропа
11:23 Израиль подписал договор о присоединении к программе финансирования научных исследований Horizon Europe
07:31 Платежный сервис Google Pay начал работать в Израиле
16:40 Семейный офис: освободитесь от рутины, сосредоточьтесь на главном
15:23 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро выросли
13:49 Уровень безработицы в Израиле впервые с начала кризиса опустился ниже 7%
11:11 Министерства финансов и сельского хозяйства объявили о реформе в сфере импорта молочных продуктов
10:12 Консорциумы по переработке мусора предупредили о повышении цен
07:15 Впервые израильская компания войдет в индекс S&P 500
Загрузка...