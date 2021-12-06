Семейный офис: освободитесь от рутины, сосредоточьтесь на главном

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У состоятельных семей, владеющих значительным капиталом, несколькими объектами недвижимости и прочими активами, зачастую возникает потребность делегировать услуги по управлению своим имуществом профессионалам. По своей сути, семейный офис (Family Office, англ.) представляет собой подобную профессиональную частную компанию, которой доверяют управление семейными активами и капиталам. Как правило, такой подход оказывается более эффективным, и экономит массу времени и сил. Помимо освобождения от утомительных рутинных задач, использование услуг семейного офиса означает, что активы будут находиться под опекой грамотных специалистов и позволяет бизнесменам сосредоточиться на других направлениях деловой активности.

В своем современном виде идея семейного офиса, компании, помогающей состоятельным семьям и VIP-клиентам управлять семейными ресурсами и активами, оформилась в Соединенных Штатах в XIX веке. К услугам семейного офиса прибегали Рокфеллеры, Морганы и другие знаменитые семьи этапа бурного накопления капиталов в США. Впоследствии семейные офисы появились и в Европе, прежде всего – что неудивительно – в Швейцарии, мировой столице банковского дела.

Одной из ведущих компаний, предоставляющих услуги семейного офиса в Израиле, является SmartGen, основанная известным инвестиционным управляющим и банкиром Марком Ойгманом. SmartGen – это инвестиционно-консалтинговая компания, которая содействует экспорту израильских технологий и притоку иностранных инвестиций в Израиль, помогает русскоязычному бизнес-сообществу получить доступ к израильской венчурно-технологической экосистеме, а также содействует интеграции русскоязычных предпринимателей-репатриантов. Прекрасно разбираясь во всех нюансах израильского законодательства и особенностях ведения бизнеса, сотрудники SmartGen предоставляют в распоряжение своих клиентов весь свой огромный опыт, профессиональные знания, а также обширные деловые связи как в Израиле, так и за рубежом.

Наряду с другими сопутствующими сервисами, SmartGen занимается регистрацией и управлением компаниями и холдингами клиентов в Израиле, налоговым планированием, координацией работы с израильскими и европейскими банками (включая открытие счета, прохождение процедуры комплаенс, переводом средств, кредитование), приобретением и последующим управлением жилой и коммерческой недвижимостью. Кроме того, сотрудники SmartGen полностью берут на себя координацию взаимодействий клиента с провайдерами юридических, страховых, логистических, медицинских и прочих услуг в Израиле, а также урегулирование взаимоотношений с различными государственными органами (в том числе налоговыми).

Немаловажным преимуществом SmartGen является огромный опыт работы с русскоязычными VIP-клиентами и предпринимателями как из Израиля и других стран. Семейный офис значительно облегчает жизнь как израильским, так и иностранным предпринимателям, а в особенности – новым репатриантам, ведь благодаря работе со SmartGen они могут сосредоточиться на вопросах развития бизнеса, не отвлекаясь на рутинные бытовые или логистические проблемы. Марк Ойгман, генеральный директор компании, уверен, что SmartGen – это не просто бизнес, но и своего рода мост между Израилем и бизнесменами из России и Восточной Европы.

Признанием заслуг и статуса SmartGen в области управления активами стал тот факт, что с 2021 года SmartGen Family Office является официальным израильским представителем HeadOffice – уникальной глобальной сети мультисемейных офисов. Миссия HeadOffice – максимально оперативное и эффективное решение всех повседневных проблем клиента под ключ. Бизнес-модель HeadOffice основана на системном подходе и принципах экономики совместного потребления. В рамках годовой подписки HeadOffice предоставляет клиентам управленческую команду и инфраструктуру для решения задач любого уровня сложности в областях, связанных с управлением капиталом, недвижимостью, жизненными потребностями, а также с обслуживанием интересов семьи по оптимальной стоимости.