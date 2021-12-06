Впервые израильская компания войдет в индекс S&P 500

20 декабря, в ходе регулярного обновления индекса S&P-500, в который входят 500 крупнейших публичных компаний, акции которых торгуются на Уолл-Стрит, в рейтинг впервые войдет израильская компания.

Компания SolarEdge, основанная в 2006 году выходцем из военной разведки ЦАХАЛа Гаем Селой, разработала механизм максимизации потенциала фотовольтовых батарей для стандартных электросетей.

Завод компании расположен в промышленном парке Ципорит в Нижней Галилее, где трудоустроена большая часть из 4000 сотрудников SolarEdge.

На текущий момент компания является мировым лидером по производству панелей для домашних фотовольтовых установок с оборотом более 2 миллиардов долларов.

SolarEdge вышла на биржу высоких технологий NASDAQ в 2015 году с капитализацией 730 миллионов долларов. Шесть лет спустя ее капитализация достигла 16,5 миллиардов долларов, что позволило ей войти в S&P-500.