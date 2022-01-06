51% израильтян считают судебную систему страны коррумпированной

Согласно социологическому исследованию, проведенному Израильским институтом демократии, уровень доверия еврейского населения страны к судебной систему впервые опустился ниже 50% и составил 48%. Среди арабского населения он еще ниже – 44%.

51% израильтян считают, что судебная система страны страдает от коррупции. При этом среди светского еврейского населения этот показатель составляет 27%, а среди представителей левого политического лагеря – 17%.

52% считают, что отношение судебной системы к общественным деятелям зависит от их политической принадлежности. 76% ультраортодоксальных евреев считают, что у Верховного суда слишком много полномочий, 30% светского еврейского населения выступают против права Верховного суда отменять законы Кнессета.

51% правых избирателей уверены, что решения судей Верховного суда мотивированы их политической принадлежностью. 61% всех израильтян считают, что назначения судей в Верховный суд являются политическими, а 75% считают, что на судей оказывается политическое давление.

67% израильтян, имевших какую-либо интеракцию с судебной системой страны, выразили недовольство ее работой.

52% израильтян уверены, что государственная прокуратура действует, исходя из политических соображений, и только треть считают, что соображения прокуратуры исключительно профессиональные.