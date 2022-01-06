Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
10 - 19°
Эйлат:
12 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика6 января 2022 г., 20:51

51% израильтян считают судебную систему страны коррумпированной

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
51% израильтян считают судебную систему страны коррумпированной

Согласно социологическому исследованию, проведенному Израильским институтом демократии, уровень доверия еврейского населения страны к судебной систему впервые опустился ниже 50% и составил 48%. Среди арабского населения он еще ниже – 44%.

51% израильтян считают, что судебная система страны страдает от коррупции. При этом среди светского еврейского населения этот показатель составляет 27%, а среди представителей левого политического лагеря – 17%.

52% считают, что отношение судебной системы к общественным деятелям зависит от их политической принадлежности. 76% ультраортодоксальных евреев считают, что у Верховного суда слишком много полномочий, 30% светского еврейского населения выступают против права Верховного суда отменять законы Кнессета.


51% правых избирателей уверены, что решения судей Верховного суда мотивированы их политической принадлежностью. 61% всех израильтян считают, что назначения судей в Верховный суд являются политическими, а 75% считают, что на судей оказывается политическое давление.

67% израильтян, имевших какую-либо интеракцию с судебной системой страны, выразили недовольство ее работой.

52% израильтян уверены, что государственная прокуратура действует, исходя из политических соображений, и только треть считают, что соображения прокуратуры исключительно профессиональные.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:51 51% израильтян считают судебную систему страны коррумпированной
15:24 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро повысились
12:03 Публикация протокола ФРС окрасила биржевые экраны в красный
06:51 Повышение цен в новом году и глобальная экономика. Обзор за неделю
15:46 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
10:37 Верховный суд распорядился уничтожить поддельные часы Hugo Boss и Michael Kors
06:56 Google купил израильский стартап за полмиллиарда долларов
00:04 Израильский стартап создал "настоящее коровье молоко" без участия коров
23:13 Goldman Sachs удваивает свое представительство в Израиле
22:20 Верховный суд: израильские рекламодатели могут судиться с Facebook в Израиле
Загрузка...