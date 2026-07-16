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Мир

Бывшему кандидату в президенты РФ, заявившему о возможности эмиграции, запретили выезд из России

Россия
Оппозиция
время публикации: 16 июля 2026 г., 15:33 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 15:34
Бывшему кандидату в президенты РФ, заявившему о возможности эмиграции, запретили выезд из России
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, бывший кандидат на пост президента РФ, получил от службы судебных приставов уведомление о запрете на выезд с территории Российской Федерации.

"Ночью на Госуслуги пришло постановление о запрете мне выезда за границу. Разбираемся с адвокатами", – написал Надежин, добавив, что намерен обжаловать решение, которое его адвокаты охарактеризовали как незаконное.

Надеждин, признанный за несколько дней до того "иностранным агентом", был задержан 13 июля в Подмосковье по статье о демонстрации экстремистской символики, но позднее отпущен под обязательство прибыть в суд 17 июля.

В эфире Youtube-канала The Breakfast Show оппозиционный политик признался, что задумывается об эмиграции. "Это обсуждается. Когда вы не очень молодой, не очень здоровый, и у вас есть еще дети, которых поднимать надо, тут поневоле задумаешься", – сказал он.

Мир
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