Джаред Кушнер: "Механизмы помощи Газы создавались террористами, нужен новый подход"

Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в ходе видеоконференции с европейскими и арабскими министрами заявил о необходимости нового подхода к восстановлению сектора Газы. Как сообщает Euronews, на совещании обсуждалось выделение Газе помощи на 900 миллионов евро.

По информации Euronews, Кушнер раскритиковал действующую систему гуманитарной помощи, заявив, что существующие механизмы "шаг за шагом создавались некоммерческими организациями и террористами", и призвал кардинально изменить подход, чтобы "переломить ситуацию".

Хотя Кушнер не упоминал Агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA), его слова, как отмечает издание, свидетельствовали о поддержке идеи отстранить агентство от участия в восстановлении Газы. Такая позиция может противоречить курсу Европейского союза, который является крупнейшим донором UNRWA.

Несмотря на отсутствие официальной должности в администрации США, Кушнер играет ключевую роль в работе по формированию международного пакета финансирования восстановления Газы. Помимо статуса специального представителя президента США, он входит в состав Совета мира (Board of Peace), который возглавляет Дональд Трамп и который, как ожидается, будет координировать восстановление сектора.

В ходе совещания Кушнер заявил участникам встречи: "Перемены похожи на рай: все хотят туда попасть, но никто не хочет умирать". Он назвал ситуацию в Газе "бесконечным обязательством платить без верхнего предела расходов", отметив, что условия жизни не улучшаются, а доноры лишь "постоянно делают проблеме обезболивающий укол".

Кушнер связал существующую систему гуманитарной помощи с косвенным финансированием ХАМАСа, заявив, что значительная часть поступавших средств оказывалась в распоряжении организации и использовалась для закупки оружия, строительства туннелей и производства ракет. Израиль ранее неоднократно обвинял UNRWA в связях с террористическими организациями, однако агентство отвергает обвинения в перенаправлении гуманитарной помощи.

Одной из центральных тем выступления Кушнера стало разоружение ХАМАСа. Он подчеркнул, что восстановление Газы невозможно, пока вооруженные группировки сохраняют военный потенциал, и заявил о необходимости принципа "одно правительство – одно оружие".