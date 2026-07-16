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Израиль

Биньямин Нетаниягу получил пожизненную охрану за счет налогоплательщиков

Биньямин Нетаниягу
Сара Нетаниягу
ШАБАК
время публикации: 16 июля 2026 г., 17:41 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 17:41
Биньямин Нетаниягу получил пожизненную охрану за счет налогоплательщиков
Avshalom Sassoni/Flash90

Комиссия министров по делам Службы общей безопасности (ШАБАК) по рекомендации служб безопасности и профильных специалистов утвердила сохранение государственной охраны главы правительства Биньямина Нетаниягу пожизненно.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, в ШАБАКе и других силовых структурах указывают, что помимо постоянных угроз в адрес главы правительства, уровень опасности для его жизни существенно вырос после ликвидации лидеров "иранской оси зла", в том числе аятоллы Али Хаменеи, генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы, лидеров ХАМАСа Мухаммада Дэйфа, Яхьи Синуара, Исмаила Ханийи и других высокопоставленных террористов.

Комиссия министров также пришла к выводу, то после гибели членов семьи Моджтабы Хаменеи, включая его жену и сына, возросла угроза и для членов семьи премьер-министра в связи с неоднократно озвученным стремлением Ирана к мести.

В соответствии с принятым решением государственная охрана супруги премьер-министра Сары Нетаниягу будет усилена и сохранится на протяжении всей жизни Биньямина Нетаниягу. Кроме того, его дети будут находиться под государственной охраной в течение ближайших пяти лет.

Отметим, что ранее сообщалось: супруга главы правительства Сара Нетаниягу просила обеспечить пожизненную охрану также ей и ее обоим сыновьям, Авнеру и Яиру.

Израиль
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