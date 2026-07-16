Кнессет утвердил реформу рынка телерадиовещания, Нетаниягу не голосовал

В четверг вечером Кнессет принял во втором и третьем чтениях законопроект министра связи Шломо Караи о реформе рынка телерадиовещания в Израиле. Глава правительства Биньямин Нетаниягу перед голосованием покинул зал заседаний, объяснив это "срочным телефонным разговором", и в голосовании не участвовал.

Закон о реформе рынка телерадиовещания предусматривает сокращение бюджета общественной телерадиокорпорации "Кан" на 50 миллионов шекелей, сообщает новостная служба 14 канала ИТВ. Из этой суммы 25 миллионов будут направлены на дальнейшее функционирование системы цифрового эфирного телевидения "Идан плюс", а оставшиеся средства – на создание нового регулирующего органа, которое получит название Управление вещательных коммуникаций.

В соответствии с законом, рынок телерадиовещания будет открыт для более свободной конкуренции за счет существенного сокращения государственного регулирования. Реформа призвана установить единые правила для всех участников рынка – от традиционных телеканалов до стриминговых платформ.

Вместо действующей системы лицензирования вводится обязательная регистрация в реестре поставщиков медиаконтента для компаний, отвечающих установленным критериям по доходам, числу подписчиков или объему инвестиций. Для регулирования рынка будет создан независимый орган – Управление вещательных коммуникаций, при котором будет действовать совет из девяти членов, отвечающий за определение политики и утверждение бюджета.

В сфере новостного вещания отменяются требования о структурном разделении телеканалов и их новостных подразделений, а также минимальные обязательства по финансированию новостных компаний. По замыслу авторов реформы, это должно снизить финансовую нагрузку на коммерческие вещательные компании.

В то же время крупные медиаплатформы будут обязаны направлять 6,5% своих доходов на производство израильского оригинального контента высокого качества, в первую очередь документальных фильмов и программ.

Документ определяет перечень спортивных событий, имеющих общественное значение, которые должны транслироваться бесплатно для всех зрителей. Одновременно вводятся ограничения на эксклюзивные права и дискриминационные условия распространения спортивного контента, чтобы наиболее популярные соревнования были доступны на разных платформах. Кроме того, разрешается продавать спортивный контент отдельно от других телевизионных пакетов.