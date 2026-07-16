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Зеленский объяснил, почему снял Федорова с поста министра обороны

Украина
Владимир Зеленский
время публикации: 16 июля 2026 г., 19:27 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 19:37
Зеленский объяснил, почему снял Федорова с поста министра обороны
AP Photo/Mykola Tys

Президент Украины Владимир Зеленский на состоявшейся 16 июля встрече с журналистами объяснил свое решение снять Михаила Федорова с поста министра обороны. Это решение вызвало демонстрации протеста по всей Украине.

Глава государства объяснил свое решение разногласиями между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, которым не удалось найти общий язык. По его словам, между министерством и командованием идет "сложный диалог", причины которого – не только персональные.

"И поэтому, когда мы говорим о вопросах поля боя, операций, ситуации в бригадах, ТЦК, "бусификации", которые также имеются, то мы должны признавать, что у нас есть правильное, а что – неправильное и позорное. Эти проблемы нужно решать вместе", – цитирует Зеленского "Украинская правда".

"Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя. Я не снимаю ответственности. И я уважаю стороны, я знаю их плюсы, знаю их минусы и очень хочу, чтобы они укрепляли Украину. Но есть то, что есть. И в такой ситуации выход – либо одна сторона, либо другая, потому что без меня они не общаются", – сказал президент.

Тем временем сам Федоров заявил, что причиной отставки стал ультиматум, предъявленный Сырским Зеленскому. "Мы столкнулись с тем, что все инициативы, которые мы предлагаем, начали блокироваться. И Сырский, учитывая все проблемы, о которых мы говорили, не готов лично и открыто говорить о проблемах", – сказал уходящий в отставку министр.

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