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NEWSru.co.il :: Экономика6 марта 2022 г., 00:24

Visa и Mastercard прекращают работу в России

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Visa и Mastercard прекращают работу в России

Кредитные компании Visa и Mastercard объявили, что работают над прекращением транзакций на территории России, сообщает  Businesswire.

Деятельность компаний в России приостановится уже в ближайшие дни.

Транзакции с участием российских клиентов не будут работать как внутри страны, так и вне ее. Карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не будут работать за пределами страны, а карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями, не будут работать на территории РФ.

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