Visa и Mastercard прекращают работу в России

Кредитные компании Visa и Mastercard объявили, что работают над прекращением транзакций на территории России, сообщает Businesswire.

Деятельность компаний в России приостановится уже в ближайшие дни.

Транзакции с участием российских клиентов не будут работать как внутри страны, так и вне ее. Карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не будут работать за пределами страны, а карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями, не будут работать на территории РФ.