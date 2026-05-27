Иранское ТВ: Тегеран требует от США 300 млрд долларов компенсации как условие для сделки

Государственное телевидение Ирана (IRIB) сообщило в среду, 27 мая, о новом условии Тегерана для заключения возможного соглашения с Вашингтоном.

По данным телеканала, Иран требует от США компенсацию в размере 300 миллиардов долларов за причиненный в ходе войны ущерб.