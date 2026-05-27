Командующий сухопутными войсками вылетит в США для закупки средств борьбы с дронами

По информации телеканала "Кан-11", командующий сухопутными войсками ЦАХАЛа генерал-майор Надав Лотан в ближайшие дни отправится в США для закупки средств противодействия дронам-камикадзе.

Источники в ЦАХАЛе сообщили новостной службе "Кан", что при выборе и закупке средств борьбы не будет "никаких бюджетных ограничений".