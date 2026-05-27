Победителем Лиги конференций стал "Кристал Пэлас"

В Лейпциге состоялся финал Лиги конференций. "Кристал Пэлас" победил "Райо Вальекано" 1:0.

Обе команды впервые играли в финале еврокубков.

В первом тайме соперники создали по одному опасному моменту и голов не забили.

На 51-й минуте англичане вышли вперед. Уортон нанес удар метров с 25. Вратарь парировал. Матета добил мяч в сетку 1:0. На 57-й минуте Матета мог забить, но Баталья парировал мяч.

Больше ничего опасного не было. Борьба, попытки. Но до реальных моментов не дошло.