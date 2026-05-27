x
27 мая 2026
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 мая 2026
|
27 мая 2026
|
последняя новость: 23:59
27 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победителем Лиги конференций стал "Кристал Пэлас"

Футбол
время публикации: 27 мая 2026 г., 23:59 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 23:59
Победителем Лиги конференций стал "Кристал Пэлас"
AP Photo/Michael Probst

В Лейпциге состоялся финал Лиги конференций. "Кристал Пэлас" победил "Райо Вальекано" 1:0.

Обе команды впервые играли в финале еврокубков.

В первом тайме соперники создали по одному опасному моменту и голов не забили.

На 51-й минуте англичане вышли вперед. Уортон нанес удар метров с 25. Вратарь парировал. Матета добил мяч в сетку 1:0. На 57-й минуте Матета мог забить, но Баталья парировал мяч.

Больше ничего опасного не было. Борьба, попытки. Но до реальных моментов не дошло.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 мая 2026

Футбол. Вратарь хайфского "Маккаби" вызван в сборную Украины
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 мая 2026

Чемпионат Англии. Тренер "тигров" не справился с поставленной задачей, но на него не обиделись
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 мая 2026

Аллегри и Ибрагимович повздорили в ресторане на ужине с руководством "Милана"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 мая 2026

Умер бывший футболист "Днепра" и хайфского "Апоэля"