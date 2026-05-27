СМИ: Трамп передал Нетаниягу и лидерам региона проект меморандума с Ираном

Президент США Дональд Трамп в последние сутки направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу и ряду других лидеров региона проект меморандума о взаимопонимании с Ираном, чтобы выслушать их замечания. Об этом сообщает издание "Исраэль а-Йом".

По данным издания, этот документ, в частности, обсуждался в ходе вчерашнего телефонного разговора Трампа и Нетаниягу.

Отметим, что ранее иранский государственный телеканал сообщил, что Тегеран получил проект меморандума, который пока не утвержден официально. По данным телеканала, в нем не упоминается ядерная программа Тегерана, но содержится требование отвода американского флота от берегов Ирана. Белый дом назвал иранскую публикацию "выдумкой от начала до конца".

Телеканал CNN передал, что на заседании кабинета министров Дональд Трамп заявил, что может отказаться от заключения сделки с Ираном, если страны региона не согласятся присоединиться к "Соглашениям Авраама", направленным на нормализацию отношений с Израилем.