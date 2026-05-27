x
27 мая 2026
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 мая 2026
|
27 мая 2026
|
последняя новость: 23:59
27 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: нанесен удар по двум командирам ХАМАСа на севере Газы

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 27 мая 2026 г., 23:18 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 23:21
ЦАХАЛ: нанесен удар по двум командирам ХАМАСа на севере Газы
соцсети

Армия обороны Израиля сообщила об ударе по двум высокопоставленным командирам ХАМАСа на севере сектора Газы.

Предположительно, целями удара были Изз ад-Дин Бик, командир "Северной" бригады ХАМАСа, и Имад Аслим, заместитель командира бригады Газы и командир батальона "Зайтун".

По данным ЦАХАЛа, оба боевика находились в здании, по которому был нанесен удар.

Источники в Газе сообщают, что самолет ЦАХАЛа атаковал дом в центре города Газа. В полевой госпиталь доставлены тела пятерых погибших и еще 18 раненых.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2026

964-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2026

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАСа Мухаммада Удэ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2026

ХАМАС подтвердил ликвидацию Мухаммада Удэ: "Шахид вознесся вместе с семьей"