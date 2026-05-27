ЦАХАЛ: нанесен удар по двум командирам ХАМАСа на севере Газы

Армия обороны Израиля сообщила об ударе по двум высокопоставленным командирам ХАМАСа на севере сектора Газы.

Предположительно, целями удара были Изз ад-Дин Бик, командир "Северной" бригады ХАМАСа, и Имад Аслим, заместитель командира бригады Газы и командир батальона "Зайтун".

По данным ЦАХАЛа, оба боевика находились в здании, по которому был нанесен удар.

Источники в Газе сообщают, что самолет ЦАХАЛа атаковал дом в центре города Газа. В полевой госпиталь доставлены тела пятерых погибших и еще 18 раненых.