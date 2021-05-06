Три сегмента рынка труда: безработные, общественный сектор, хайтек. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Новые данные по кредитным картам и по выручке торговых сетей свидетельствуют, что израильтяне стали меньше (по сравнению с пиком эпидемии) покупать еду в магазинах и начали активно тратить деньги в ресторанах. Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в Индии и ряде других стран, удвоилось по сравнению с мартом количество израильтян, вылетевших за границу (124 тысячи), а в ожидании первого этапа снятия запрета на прилет иностранных туристов министерство туризма возобновляет программу выплат авиакомпаниям за пассажиров, доставленных в аэропорт Рамон. Однако основным поставщиком экономических новостей на минувшей неделе стал рынок труда.

Три сегмента рынка труда – безработные

В феврале 2020 года в Израиле было зарегистрировано 102,4 тысячи безработных и около 95 тысяч свободных ставок. 3,4% безработицы – рекордно низкий для Израиля показатель, считающийся естественной безработицей при полной занятости. Месяц спустя правительство, вынужденное останавливать экономическую деятельность из-за эпидемии, ввело автоматическую выплату пособия по безработице для тех, кто лишился работы. Пособие планировалось выплачивать до тех пор, пока уровень безработицы не снизится до 7,5% или до июля 2021 года.

Еще через год, в середине апреля 2021 года, при практически полном снятии ограничений, в стране остаются 322 тысячи безработных, или 8% от рынка рабочей силы, при приблизительно 100 тысячах свободных ставок. Поскольку ниже 10% уровень безработицы опустился еще в середине марта, то уже в мае подавляющее большинство получателей пособия по безработице получат на 10% меньше. Если кто-то надеялся на слова министра финансов Исраэля Каца, что это сокращение будет отменено, то надеялся зря. В сложившемся политическом тупике у Каца просто нет возможности изменить положения закона, а отданное им на прошлой неделе распоряжение без санкции Кнессета не имеет никакого значения.

Можно с высокой степенью уверенности рассчитывать, что к концу апреля уровень безработицы опустится до 7,5%, что приведет к прекращению автоматической выплаты пособия уже с 21 июня, а не с 1 июля, когда она произойдет в любом случае.

К сожалению, даже при самом оптимистичном раскладе (а в конце мая ожидается начало снятия ограничений с иностранного туризма, одного из последних сегментов экономики, остававшегося закрытым), к концу июня количество безработных будет превышать докризисный показатель почти вдвое. При этом, скорее всего, количество свободных ставок будет существенно меньше. Остающиеся на данный момент свободными ставки в сферах туризма и общественного питания будут заняты молодежью, которая пока что предпочитает получать пособие по безработице. Стоит отметить, что в секторе торговли, который в первые недели после снятия ограничений также затруднялся вернуть работников из неоплачиваемых отпусков, к середине апреля доля занятых ставок по сравнению с докризисным периодом уже достигла 96%.

Оставить эти 200-250 тысяч человек без поддержки и без возможности найти работу государство не может себе позволить, если не хочет социального взрыва. Поэтому министрам и депутатам, одновременно с попытками найти выход из политического тупика, придется согласовывать меры по решению проблемы безработицы. И делать это придется быстро, поскольку до истечения срока автоматической выплаты пособий осталось немногим больше месяца.

В государственной службе трудоустройства предлагают продлить срок выплаты пособия в зависимости от возраста безработного и количества иждивенцев в семье на срок от одного месяца до полугода, однако это не решит проблему, а только ненадолго отсрочит ее. При этом я поддерживаю продление выплаты такого пособия, но не безусловно, а при условии участия в курсах переквалификации, компьютерной грамотности, иврита, английского, ведения бизнеса и т.д., с предоставлением инструментов по возвращению на рынок труда. Судя по последним известным данным, в 2021 году три структуры, отвечающие за курсы переквалификации (специальное управление в минфине, отдел в министерстве труда и управление инноваций) планируют организовать курсы для 32 тысяч человек. Причем значительная часть курсов к концу года только начнется.

Три сегмента рынка труда – общественные служащие

В июле 2020 года министр финансов Исраэль Кац обнародовал план сокращения расходов на зарплаты общественного сектора на 6-7 миллиардов шекелей в год без сокращения штата. В сентябре Кац уже говорил о 2 миллиардах, а в ноябре – о 70 миллионах шекелей экономии на зарплатах наиболее высокооплачиваемых госслужащих. В итоге зарплатной сетки общественного сектора никакие сокращения не коснулись.

Однако наиболее важным замечанием отчета, обычно становящегося новостным поводом раз в году на несколько часов, я считаю заявление о неэффективности и вредности системы начисления заработной платы на общественной службе. С одной стороны, низкая зарплата в начале карьеры затрудняет привлечение на госслужбу наиболее талантливых специалистов. С другой стороны, жесткая привязка повышения зарплаты к стажу, а не к качеству работы, лишает руководство возможности поощрять проявление инициативы, а работников – мотивации к саморазвитию и к повышению производительности труда.

Между тем, председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Арнон Бен-Давид анонсировал цели возглавляемой им организации на ближайшее время. Одной из них, по словам профсоюзного лидера, станет повышение минимальной зарплаты с 5300 до 6000 шекелей, сокращение рабочей недели до 40 часов путем введения шести длинных выходных в году.

Три сегмента рынка труда – хайтек

В отличие от других секторов экономики, спрос на квалифицированную рабочую силу в израильском секторе высоких технологий настолько высок, что условия на нем диктуют работники, а не работодатели. Особенно это касается работников, уже имеющих определенный стаж.

Еще одним условием, которое стало чаще выдвигаться в ходе переговоров о найме, стало наличие возможности собственного развития на рабочем месте, будь то курсы, коучинг или система менторства.