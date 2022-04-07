Главы МИД Израиля и Китая договорились об ускорении переговоров о свободной торговле

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид и министр иностранных дел Китая Ван И провели вечером в среду, 6 марта, телефонный разговор, в ходе которого договорились об ускорении переговоров о свободной торговле между странами.

Также стороны обсудили иранскую ядерную программу, войну в Украине и палестинский вопрос.

Израиль имеет один из самых обширных в мире пакетов соглашений о свободной торговле. На текущий момент у Израиля действуют соглашения о свободной торговле с 45 странами мира - 27 государствами Евросоюза, Великобританией, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией, Иорданией, Египтом, Мексикой, Канадой, США, блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией, Панамой и Украиной. Подписано, но еще не ратифицировано соглашение с Южной Кореей. Согласовано, но еще не подписано, соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами. Ведутся переговоры о расширении соглашения с Украиной и его распространения на сектор услуг, а также переговоры о расширении соглашения с Великобританией. Также ведутся переговоры о свободной торговле с ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения), Китаем, Чили, Грузией. В 2021 году власти Индии и Вьетнама сообщили о намерении завершить переговоры и подписать соглашение с Израилем в 2022 году, а власти Австралии сообщили об ускорении переговоров с Израилем. Рассматривается возможность подписания договора о свободной торговле с Бахрейном.