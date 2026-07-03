Чемпионат мира по футболу. Испанцы разгромили сборную Австрии

В Лос-Анджелесе встречались сборные Испании и Австрии. Испанцы победили 3:0.

В первом тайме испанцы владели значительным преимуществом. На 29-й минуте был отменен гол испанцев. Атака на вратаря.

На 33-й Шлагер парировал мяч после опасного удара Оярсабаля. На 37-й минуте Кукурелья прострелил в центр штрафной. Оярсабаль опередил Алабу и точно пробил 1:0.

На последних секундах первого тайма Ямаль из пределов вратарской пробил прямо в голкипера.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Было непонятно за счет чего австрийцы собираются отыгрываться.

Первый же опасный момент стал голевым. На 66-й минуте Баэна навесил. Порро нанес удар головой 2:0.

На 75-й минуте в центре поля едва не дошло до драки.

На 85-й минуте после ошибки Гриллича Ямаль нанес удар метров с 8. Голкипер выручил. На 89-й минуте Кукурелья сделал передачу в центр штрафной. Оярсабаль выскочил из-за спины защитника и отправил мяч в сетку 3:0.