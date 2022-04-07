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NEWSru.co.il :: Экономика7 апреля 2022 г., 18:15

Программа развития Хариша: Нафтали Беннет и Айелет Шакед посетили город

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Программа развития Хариша: Нафтали Беннет и Айелет Шакед посетили город

В четверг, 7 апреля, премьер-министр Нафтали Беннет и министр внутренних дел Айелет Шакед посетили Хариш в сопровождении мэра города Ицхака Кешета. Визит состоялся в преддверии заседания правительства, на котором будет утверждено дальнейшее финансирование строительства и развития города Хариш в размере полумиллиарда шекелей.

В рамках программы развития к 2025-2026 годам Хариш вырастет вдвое.

Премьер-министр побывал на смотровой площадке над шоссе № 6 вблизи Хариша. Отсюда начнется возведение моста, который соединит региональные шоссе №№ 574 и 611 с основными транспортными артериями, что обеспечит решение проблемы автомобильных пробок в районе.


Премьер-министр Нафтали Беннет: "Хариш - самый быстрорастущий город в Израиле. Хариш – это стартап государства Израиль. Стартап, которому положено начало. Нынешнее решение правительства имеет огромное значение для жителей города. Мы должны создать здесь стабильный город, с промышленной зоной, с прибыльными бизнесами. В течение двух с половиной лет город вырастет вдвое, удвоится его население. Это невообразимый масштаб, и нужно дать волю попутному ветру. Мэр города, мы с вами".

Пресс-служба канцелярии главы правительства приводит основные пункты программы:
• 400 млн шекелей на улучшение транспортной доступности: планирование и строительство развязок с междугородними трассами, расширение северного подъездного шоссе и прокладка нового шоссе на выезде из города с юга, развитие велосипедной и пешеходной инфраструктуры в городе, а также развитие сети городского и междугороднего общественного транспорта.

• 100 млн шекелей на программу экономического развития: создание драйверов роста и источников дохода - меры, которые ускорят признание Хариша городом.

• 74 млн шекелей на создание и развитие государственных учреждений, а также на услуги для новых жителей: строительство общественных зданий, детских садов, создание отдела социальных услуг, научного центра, молодежного центра и пр.

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