Израильские ученые разработали ИИ-модель, которая может создавать "языки инопланетян"

Ученые из Тель-Авивского университета вместе с американскими коллегами разработали инструмент ConlangCrafter, который с помощью больших языковых моделей генерирует новые языки со своей грамматикой.

Исследователи представили инструмент ConlangCrafter https://conlangcrafter.github.io/, использующий большие языковые модели для поэтапного создания уникальных лингвистических систем. ИИ-инструмент последовательно разрабатывает звуковую структуру, правила грамматики и словарный запас языка. На данный момент с помощью этого инструмента уже создано более 60 различных языков, включая довольно экзотические, например, язык без согласных звуков или визуально-жестовый язык для "инопланетян". Описание работы представлено на сервере Proceedings of the Association for Computational Linguistics.

Процесс генерации языка устроен как непрерывный цикл: ИИ переводит фразы с естественных языков на искусственный, выявляет внутренние противоречия и оперативно исправляет их, последовательно обновляя специальный документ с правилами. Полученные языки отличаются высокой степенью внутренней согласованности и разнообразия. Самой сложной задачей для ученых стала оценка качества нового языка, поэтому исследователи создали отдельную систему метрик, проверяющую строгость соблюдения правил и оригинальность лингвистических характеристик.

"С помощью ConlangCrafter мы стремимся создавать новые языки, обладающие иными лингвистическими особенностями, чем те, которые мы обычно видим в естественных языках", – объяснил первый автор работы Моррис Алпер.

Разработка имеет широкие возможности для применения. Создатели вымышленных миров, например, в книгах, кино или видеоиграх смогут быстрее конструировать реалистичные языки. Инструмент поможет исследовать процессы эволюции речи и оптимального общения ИИ-агентов. Кроме того, технология полезна для поддержки малоизученных и редких человеческих языков, для которых есть грамматические описания, но практически отсутствуют оцифрованные тексты и записи речи.