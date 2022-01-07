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NEWSru.co.il :: Экономика7 января 2022 г., 07:39

Валютные резервы Банка Израиля превысили 213 млрд долларов

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Валютные резервы Банка Израиля превысили 213 млрд долларов

Согласно данным Банка Израиля, по состоянию на конец декабря 2021 года валютные резервы страны составили 213 миллиардов и 29 миллионов долларов.

В декабре валютные резервы центробанка выросли на 4,26 миллиарда долларов, из которых 739 миллионов были куплены им на валютном рынке. Еще 2,2 миллиарда долларов были переведены в Израиль частным сектором, а 1,6 миллиарда добавились в связи с переоценкой резервов из-за колебаний валютных курсов. Еще 157 миллионов долларов добавили правительственные переводы из-за границы.

В общей сложности за минувший год валютные резервы выросли на 40 миллиардов долларов. Основной причиной резкого роста стали попытки Банка Израиля сдержать рост курса шекеля по отношению к доллару и другим валютам, в рамках которых было закуплено 34,8 млрд долларов.


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