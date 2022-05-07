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NEWSru.co.il :: Экономика7 мая 2022 г., 07:06

Уровень инфляции в Турции достиг 70%

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Уровень инфляции в Турции достиг 70%

Уровень инфляции в Турции продолжает стремительно расти, несмотря на принимаемые руководством страны меры. В апреле годовая инфляция выросла почти на 9% до 69,97%. В последний раз такая инфляция наблюдалась в стране более 20 лет назад.

Следует отметить, что многие независимые эксперты считают официальные данные статистического бюро Турции заниженными, и утверждают, что реальная инфляция существенно выше.

Среди причин, ускоривших темпы инфляции – вторжение российских войск в Украину, приведшее к росту цен на сырье, энергоносители и продукты питания.


Цены на транспорт выросли за год на 105%, на продукты питания и напитки – на 89%.

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