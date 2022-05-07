Уровень инфляции в Турции достиг 70%

Уровень инфляции в Турции продолжает стремительно расти, несмотря на принимаемые руководством страны меры. В апреле годовая инфляция выросла почти на 9% до 69,97%. В последний раз такая инфляция наблюдалась в стране более 20 лет назад.

Следует отметить, что многие независимые эксперты считают официальные данные статистического бюро Турции заниженными, и утверждают, что реальная инфляция существенно выше.

Среди причин, ускоривших темпы инфляции – вторжение российских войск в Украину, приведшее к росту цен на сырье, энергоносители и продукты питания.

Цены на транспорт выросли за год на 105%, на продукты питания и напитки – на 89%.