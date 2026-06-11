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Израиль

Полицией задержана водительница, сбившая демонстранта на перекрестке Геа

Акции протеста
ДТП
Полиция
время публикации: 11 июня 2026 г., 20:27 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 20:27
Полицией задержана водительница, сбившая демонстранта на перекрестке Геа
Пресс-служба полиции Израиля

Задержана для допроса 22-летняя водительница, которая сбила на развязке Геа одного из участников акции протеста. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что водительница, жительница Калансуа, добровольно сдалась полиции.

Инцидент произошел вечером 11 июня во время несанкционированной акции протеста представителей ультраортодоксальной общины на развязке Геа. В социальные сети попало видео, на котором видно, как легковой автомобиль сбивает мужчину и покидает место ДТП.

Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Израиль
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