Полицией задержана водительница, сбившая демонстранта на перекрестке Геа
время публикации: 11 июня 2026 г., 20:27 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 20:27
Задержана для допроса 22-летняя водительница, которая сбила на развязке Геа одного из участников акции протеста. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что водительница, жительница Калансуа, добровольно сдалась полиции.
Инцидент произошел вечером 11 июня во время несанкционированной акции протеста представителей ультраортодоксальной общины на развязке Геа. В социальные сети попало видео, на котором видно, как легковой автомобиль сбивает мужчину и покидает место ДТП.
Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.