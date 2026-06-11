CENTCOM: Иран не контролирует Ормузский пролив

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало сообщение о том, что Ормузский пролив открыт для судов вопреки утверждениям Ирана.

В заявлении, опубликованном в соцсети Х, говорится, что в Ормузском проливе установлены безопасные маршруты для коммерческих судов. Эти маршруты доступны для всех, кто не нарушает блокаду в отношении Ирана.

"Иран не контролирует Ормузский пролив", – говорится в сообщении CENTCOM и отмечается, что за последние два месяца через пролив прошли сотни судов.

"Силы США готовы отразить иранскую агрессию", – заявляет CENTCOM.