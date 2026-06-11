CENTCOM: Иран не контролирует Ормузский пролив
время публикации: 11 июня 2026 г., 19:41 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 19:41
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало сообщение о том, что Ормузский пролив открыт для судов вопреки утверждениям Ирана.
В заявлении, опубликованном в соцсети Х, говорится, что в Ормузском проливе установлены безопасные маршруты для коммерческих судов. Эти маршруты доступны для всех, кто не нарушает блокаду в отношении Ирана.
"Иран не контролирует Ормузский пролив", – говорится в сообщении CENTCOM и отмечается, что за последние два месяца через пролив прошли сотни судов.
"Силы США готовы отразить иранскую агрессию", – заявляет CENTCOM.
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