В Иерусалиме госпитализированы четверо детей после прогулки возле дома

Четверо маленьких детей были госпитализированы после того, как почувствовали себя плохо возле жилого дома в иерусалимском районе Макор-Барух. Об этом сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Первое сообщение поступило в диспетчерскую МАДА в 17:52. Сообщалось о двух детях, которым стало плохо рядом с жилым зданием. В 18:39 поступило сообщение еще о двух детях, почувствовавших недомогание в том же месте.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали детям первую помощь и доставили их в больницу "Адаса Эйн-Керем".

Среди госпитализированных – годовалый мальчик, годовалая девочка, трехлетний мальчик и трехлетняя девочка.

Из "Адаса Эйн-Керем" сообщили, что состояние пациентов стабильное, ближайшую ночь они проведут в больнице под наблюдением врачей.