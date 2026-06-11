На 77-м шоссе в ДТП погиб мотоциклист
время публикации: 11 июня 2026 г., 19:18 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 19:18
На 77-м шоссе, в районе перекрестка Бейт-Римон, произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 30 лет) получил множественные травмы, от которых скончался на месте.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июня 2026