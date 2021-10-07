Протесты, обещания реформ и рынок труда. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Первая неделя наступившего в Израиле периода "после праздников" ознаменовалась трудовыми конфликтами с интернами и с воспитательницами субсидируемых яслей, а также внезапной заботой всевозможных коммерческих лобби о здоровье и жизни простых израильтян.

Сезон трудовых соглашений

Интерны и воспитательницы субсидируемых яслей выступили на этой неделе застрельщиками сезона переговоров о новых коллективных трудовых соглашениях с крупными секторами государственной и общественной службы, включая учителей, врачей и т.д. Действие соглашений с некоторыми секторами уже истекло и переговоры с ними откладывались из-за политического кризиса.

Условия труда израильских интернов давно были предметом конфликта, приведшего в 2011 году к расколу в профсоюзе врачей и выходу из него части интернов в рамках организации "Миршам". И хотя молодая организация представляет меньшую часть интернов, на этой неделе ей удалось воспользоваться сложившейся политической конъюнктурой и записать на свой счет важную победу.

До сих пор все требования интернов сократить смены с 26 до 18 часов и улучшить условия труда натыкались на непробиваемую стену из "нехватки врачей", "необходимости выделения огромных средств", "ухудшения качества подготовки врачей" и ряда других отговорок, в принципе справедливых, но в большей степени свидетельствующих о нежелании правительств Израиля что-либо предпринимать по данному поводу при полном игнорировании проблемы со стороны медицинского профсоюза.

С этом году сложилась ситуация, когда министр экономики Орна Барбивай, не имеющая никакого отношения к государственной казне и к министерству здравоохранения, решила воспользоваться слабостью правительства и не следовать коалиционной дисциплине, а заработать себе минуту славы. Она отказалась автоматически продлить действие указа, позволяющего 26-часовые смены, пообещав интернам сократить все смены до 18 часов до 2026 года (указ необходим, поскольку по закону о часах работы и отдыха такие смены незаконны без специального разрешения министра труда).

Интересно, что профсоюз врачей на переговорах с минздравом намерен сделать упор не на зарплатах, а на улучшении других условий, включая подвозки, детские сады для детей персонала, расширение возможностей карьерного роста, возможность интернатуры на неполную смену, сокращение административной нагрузки путем введения должности помощника врача.

Ситуация, в которой оказались воспитательницы субсидируемых яслей, полностью противоположна. Они, по большому счету, уже не интересны Барбивай, поскольку находятся в процессе перехода из минэкономики в министерство просвещения, и еще не интересны министру образования Ифат Шаше-Битон, которая сейчас занята школьным кризисом и конфликтом с профсоюзом учителей. Причина забастовки – резкая разница в зарплатах между субсидируемыми яслями (до 3 лет) и муниципальными детскими садами (от 3 лет), воспитательница в яслях получает зарплату на десятки процентов ниже помощницы воспитателя в детском саду и, как следствие, нехватка рабочей силы в яслях. Однако бастующих воспитательниц – около 30 тысяч, и на их долю приходится не более 15% всех яслей в Израиле (более 60% яслей являются частными и их персонал не участвует в забастовках, так же, как и системы субсидируемых яслей в ультраортодоксальном секторе). Поэтому в минпросе и в министерстве финансов вряд ли будут торопиться с решением этого конфликта.

Гораздо более проблематичными являются грядущие переговоры с профсоюзом учителей, представляющим 100 тысяч учителей начальных школ и воспитательниц детских садов. Глава профсоюза Яффа Бен-Давид на текущий момент блокирует продвигаемое министром финансов Авигдором Либерманом и председателем Всеобщей федерации профсоюзов Арноном Бар-Давидом соглашение о пакетной сделке, предусматривающее замораживание зарплат в общественном секторе на 2022 год. В свою очередь, директор отдела зарплат госслужащих опубликовал отчет по зарплатам учителей, свидетельствующий о значительном перекосе в распределении зарплат в зависимости от стажа. В общей сложности в системе работают 138600 человек со средней зарплатой за полную ставку в 13880 шекелей. При этом зарплата учителей со стажем в 3,7 раза превышает зарплату начинающих учителей. На государственной службе также состоят 20 тысяч воспитательниц детских садов со средней зарплатой 12800 шекелей за полную ставку. При этом воспитательница работает 183 дня в году, а воспитательница на родительской ставке – 165 дней в году. В отчете также подчеркивается исключительная проблематичность увольнения учителей по причине профессиональной непригодности. Процедура такого увольнения занимает более 10 месяцев, и в 2019/2020 году из-за профнепригодности были уволены только 3 учителя. В ответ на публикацию отчета в профсоюзе обвинили минфин в "науськивании населения на учителей".

По оценке министра финансов Авигдора Либермана, обновление пакета коллективных трудовых соглашений обойдется государству в 11 миллиардов шекелей. Поэтому минфин продвигает пакетную сделку, которая позволит перенести их подписание на 2023-2024 годы.

Что европейцу хорошо…

На этой неделе в экономической комиссии Кнессета начались слушания по одной из важнейших реформ, которые продвигает министерство финансов в рамках закона о регулировании народного хозяйства – реформе импорта. В рамках предлагаемой реформы Израиль разрешит импорт почти всей продукции, соответствующей стандарту Европейского союза, на основании деклараций импортера, при ужесточении надзора непосредственно на рынках, а не до начала импорта. В рамках слушаний депутатам пришлось выслушать немало просьб, требований и рекомендаций исключить из реформы товары, импорт которых, несмотря на соответствие европейскому стандарту, без предварительной проверки угрожает жизни и здоровью израильтян. Список этот был исключительно разнообразен, и включал в себя детские коляски и кроватки, молочные продукты, цемент, железо, бойлеры, точильные диски, мед и т.д.

На текущий момент в список "исключений", на которые на данный момент не будет распространяться реформа, уже входят яйца, продукция для детей до 3 лет, способная привести к асфиксии или отравлению, а также железо для армированного бетона. Скорее всего, по мере продвижения реформы давление лоббистов на исключение из нее тех или иных товаров будет усиливаться.

Рынок труда

В целом общий уровень занятости постепенно растет, хотя все еще находится ниже докризисного уровня. Особо сильно пострадало пожилое население с низким уровнем образования.

При этом программы переподготовки продвигаются исключительно неторопливо. По данным объединения промышленников, в начале сентября на всех программах переподготовки вместе обучались менее 10 тысяч человек.

После праздников правительство опубликовало две программы –подготовки работников прикладных профессий (сварщиков, электриков, контролеров качества, операторов станков и т.д.) для промышленности непосредственно на рабочем месте (со смешным бюджетом 5 миллионов шекелей) и для безработных старше 60 лет (консультации, переквалификация, помощь в трудоустройстве). Однако учитывая изменившиеся требования рынка, это капля в море.

Могу только напомнить, что, согласно отчету госконтролера, в 2019-2020 годах (то есть вне зависимости от кризиса) в курсах производственного иврита для представителей арабского сектора участвовали менее 100 человек в год, при том, что в 2020 году 50 тысяч арабских безработных заявили, что не владеют или очень слабо владеют ивритом. 335 тысяч израильских безработных всех секторов сообщили, что не умеют или очень слабо умеют обращаться с компьютером. В 2019-2020 годах в курсах компьютерной грамотности принимали участие около 2000 человек в год. Простая инвестиция в эти курсы и привязка получения части пособия к их посещению дала бы не меньшую отдачу для рынка труда, чем усилия по расширению базы рабочей силы в хайтеке.