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Чемпионат мира по голболу. Израильтянки вышли в полуфинал

Спорт/важное
время публикации: 13 июня 2026 г., 11:10 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 11:10
Чемпионат мира по голболу. Израильтянки вышли в полуфинал
AP Photo/Thomas Padilla

В Китае продолжается чемпионата мира по голболу. Женская сборная Израиля вышла в полуфинал.

В четвертьфинале израильтянки победили сборную Канады 6:4.

Израильтянки заняли первое место в группе В группового этапа.

Мужская сборная Израиля заняла третье место в группе и в плэй-офф не вышла.

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