Чемпионат мира по голболу. Израильтянки вышли в полуфинал
время публикации: 13 июня 2026 г., 11:10 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 11:10
В Китае продолжается чемпионата мира по голболу. Женская сборная Израиля вышла в полуфинал.
В четвертьфинале израильтянки победили сборную Канады 6:4.
Израильтянки заняли первое место в группе В группового этапа.
Мужская сборная Израиля заняла третье место в группе и в плэй-офф не вышла.
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