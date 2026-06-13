Чемпионат мира по голболу. Израильтянки вышли в полуфинал

В Китае продолжается чемпионата мира по голболу. Женская сборная Израиля вышла в полуфинал.

В четвертьфинале израильтянки победили сборную Канады 6:4.

Израильтянки заняли первое место в группе В группового этапа.

Мужская сборная Израиля заняла третье место в группе и в плэй-офф не вышла.