Премьер-министр Пакистана: США и Иран согласовали условия мирного соглашения
время публикации: 13 июня 2026 г., 15:15 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 15:18
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран согласовали рамки мирного соглашения, призванного положить конец многомесячному конфликту на Ближнем Востоке, передает Reuters.
По словам Шарифа, стороны достигли финального текста соглашения, и Пакистан сейчас готовится к процедуре электронного подписания меморандума, которое ожидается в ближайшие 24 часа.
Он также добавил, что переговоры на техническом уровне продолжатся на следующей неделе.