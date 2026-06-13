Премьер-министр Пакистана: США и Иран согласовали условия мирного соглашения

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран согласовали рамки мирного соглашения, призванного положить конец многомесячному конфликту на Ближнем Востоке, передает Reuters.

По словам Шарифа, стороны достигли финального текста соглашения, и Пакистан сейчас готовится к процедуре электронного подписания меморандума, которое ожидается в ближайшие 24 часа.

Он также добавил, что переговоры на техническом уровне продолжатся на следующей неделе.