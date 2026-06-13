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Ближний Восток

Премьер-министр Пакистана: США и Иран согласовали условия мирного соглашения

Иран
Пакистан
Война с Ираном
время публикации: 13 июня 2026 г., 15:15 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 15:18
Шахбаз Шариф
AP Photo/K.M. Chaudary

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран согласовали рамки мирного соглашения, призванного положить конец многомесячному конфликту на Ближнем Востоке, передает Reuters.

По словам Шарифа, стороны достигли финального текста соглашения, и Пакистан сейчас готовится к процедуре электронного подписания меморандума, которое ожидается в ближайшие 24 часа.

Он также добавил, что переговоры на техническом уровне продолжатся на следующей неделе.

Ближний Восток
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