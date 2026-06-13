Трамп объявил о ликвидации лидера венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua

Дональд Трамп объявил, что американские военные ликвидировали Эктора Рустенфорда Герреро Флореса, известного как "Ниньо Герреро", считавшегося лидером венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua, сообщает ВВС.

В сообщении, опубликованном в соцсети Truth Social, президент США заявил, что Южное командование США провело "быструю и смертоносную" атаку и "успешно казнило" главу группировки, которую Трамп охарактеризовал как "самую кровожадную террористическую организацию на планете".

К его посту было прикреплено видео, на котором видно, как снаряд попадает в здание, которое затем загорается.

По словам Трампа, операция проводилась в тесной координации с правительством Венесуэлы, при этом он не уточнил, где и когда она произошла. Трамп пообещал найти остальных членов группировки и отправить их "в ад".

Глава Пентагона Пит Хегсет написал в соцсети Х, что удар был нанесен ранее на этой неделе и смерть Герреро подтверждена.