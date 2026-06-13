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Мир

Трамп объявил о ликвидации лидера венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua

США
Дональд Трамп
Венесуэла
время публикации: 13 июня 2026 г., 12:43 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 13:20
Трамп объявил о ликвидации лидера венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua
AP Photo/Jacquelyn Martin

Дональд Трамп объявил, что американские военные ликвидировали Эктора Рустенфорда Герреро Флореса, известного как "Ниньо Герреро", считавшегося лидером венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua, сообщает ВВС.

В сообщении, опубликованном в соцсети Truth Social, президент США заявил, что Южное командование США провело "быструю и смертоносную" атаку и "успешно казнило" главу группировки, которую Трамп охарактеризовал как "самую кровожадную террористическую организацию на планете".

К его посту было прикреплено видео, на котором видно, как снаряд попадает в здание, которое затем загорается.

По словам Трампа, операция проводилась в тесной координации с правительством Венесуэлы, при этом он не уточнил, где и когда она произошла. Трамп пообещал найти остальных членов группировки и отправить их "в ад".

Глава Пентагона Пит Хегсет написал в соцсети Х, что удар был нанесен ранее на этой неделе и смерть Герреро подтверждена.

Мир
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