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Здоровье

Подозрение на еще один случай менингококкцемии: в больнице "Сорока" скончался двухлетний ребенок

Инфекции
время публикации: 13 июня 2026 г., 15:58 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 16:06
Подозрение на еще один случай менингококкцемии: в больнице "Сорока" скончался двухлетний ребенок
Flash90

Двухлетний мальчик, скончавшийся на этой неделе в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве, по предварительным данным, страдал менингококкцемией – смертельно опасной формой заражения крови, молниеносно развивающейся из-за агрессивной бактериальной инфекции. Окончательно это подозрение пока не подтверждено.

Ранее сообщалось о трехлетнем мальчике с аналогичным диагнозом, умершем в больнице "Ихилов".

Медики напоминают: "Важно отметить, что существует вакцина против менингококка типа B (Meningococcal B), рекомендованная Ассоциацией педиатров. Мы призываем родителей вакцинировать младенцев и детей младшего возраста – это спасает жизни".

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