Подозрение на еще один случай менингококкцемии: в больнице "Сорока" скончался двухлетний ребенок

Двухлетний мальчик, скончавшийся на этой неделе в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве, по предварительным данным, страдал менингококкцемией – смертельно опасной формой заражения крови, молниеносно развивающейся из-за агрессивной бактериальной инфекции. Окончательно это подозрение пока не подтверждено.

Ранее сообщалось о трехлетнем мальчике с аналогичным диагнозом, умершем в больнице "Ихилов".

Медики напоминают: "Важно отметить, что существует вакцина против менингококка типа B (Meningococcal B), рекомендованная Ассоциацией педиатров. Мы призываем родителей вакцинировать младенцев и детей младшего возраста – это спасает жизни".