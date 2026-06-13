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Здоровье

Трехлетний ребенок умер в больнице "Ихилов" от септического шока, вызванного инфекцией

Инфекции
время публикации: 13 июня 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 12:43

Трехлетний ребенок скончался в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве от септического шока, вызванного подозрением на менингококкцемию – смертельно опасную форму заражения крови, молниеносно развивающуюся из-за агрессивной бактериальной инфекции.

Мальчик был доставлен в детскую больницу "Дана" при медицинском центре "Ихилов", где после продолжительных реанимационных мероприятий врачи были вынуждены констатировать его смерть.

В администрации больницы подчеркнули: "Важно отметить, что существует вакцина против менингококка типа B (Meningococcal B), рекомендованная Ассоциацией педиатров. Мы призываем родителей вакцинировать младенцев и детей младшего возраста – это спасает жизни".

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