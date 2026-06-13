Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1571-й день войны

Минобороны РФ 13 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежное, Ивановка и Варваровка Харьковской области. Противник потерял более 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернещина, Грушевка Харьковской области, Красный Лиман и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Партизан". Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Стародубовка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк "Leopard-2" производства ФРГ, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Доброполье, Новогришино, Белицкое, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, hex автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Новоандреевка, Просяная Днепропетровской области, Трудовое, Терсянка, Егоровка и Воскресенка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области, уничтожены до 45 военнослужащих, 18 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 161 178 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 748 танков и других боевых бронированных машин, 1 736 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 335 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 976 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.