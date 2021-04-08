Иностранные рабочие и криминал в арабском секторе. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

О связи между иностранными рабочими и арабским криминалом

Рост преступности в арабском секторе стал одним из важных факторов недавней предвыборной кампании в Израиле. Обещанием борьбы с криминалом искал поддержки у арабских избирателей лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу. На решение внутренних проблем арабо-израильского общества, и в первую очередь – на борьбу с криминалом, сделала ставку партия РААМ Мансура Аббаса.

Главный экономист министерства финансов Шира Гринберг опубликовала данные, проливающие свет на истоки стремительного ухудшения криминогенной обстановки в арабских городах именно в последние несколько лет.

По состоянию на начало 2018 года две трети трудоустроенных арабских мужчин были заняты в четырех секторах экономики – строительстве (25,4%), торговле (15,6%), промышленности (15,1%) и транспорте (10%). В начале 2020 года доля израильских арабских мужчин, работающих в промышленности, снизилась до 10,7%, а в строительстве – до 23,8%. Параллельно только за эти два года общее количество работающих арабских мужчин в возрасте от 15 лет и старше сократилось с 58,9% до 53,9%. Вне рынка труда оказались около 25 тысяч человек, 70% из которых – младше 34 лет. Подавляющее большинство выпавших из рынка труда не имели аттестата зрелости.

Если смотреть более глубоко, то одна из серьезнейших проблем арабского сектора – система образования, особенно – среднего образования. В последние годы доля выпускников школ без аттестата зрелости в секторе сократилась до 56,3%, а доля обладателей высшего образования выросла до 12,8%. При этом в секторе практически отсутствует прослойка с послешкольным неакадемическим образованием (4,7%). Впрочем, от отсутствия системы профессиональных училищ, разваленной в 1990-е годы под предлогом борьбы с дискриминацией сефардских евреев, страдает сейчас вся экономика, а не только арабский сектор. Однако у еврейской молодежи, даже не пошедшей после школы в вуз, и даже не получившей аттестат зрелости, после школы есть 2,5 года армейской службы, которая является трамплинов во взрослую жизнь, позволяя налаживать связи, получить профессию и т.д., арабский школьник в 18 лет, а нередко – уже в 16 лет, остается предоставлен сам себе, не имея ни образования, ни шансов конкурировать за рабочие места.

Переходя к более конкретным причинам ухудшения криминогенной обстановки, следует отметить, что строительный сектор все еще является основным источником рабочих мест, позволяющих получать достойную зарплату без образования. Однако в последние годы в нем происходит демпинг, и рабочие места израильских арабов занимают или рабочие из Палестинской автономии, или иностранные рабочие. В 2011 году на израильских стройках работали 28,5 тысяч рабочих из автономии и из-за границы. В 2019 году их было уже 86,3 тысяч, в том числе 20 тысяч иностранных рабочих. Количество израильских арабов на стройках сократилось на 8,5 тысяч человек, и это без учета естественного прироста населения.

В результате не имеющая образования, работы и каких-либо перспектив молодежь уходит в криминал.

И здесь остается еще раз посетовать на бездействие правительства в сферах профессиональной подготовки и повышения образования для взрослых в течение последнего года. Две трети бюджета, выделенного на эти цели, до сих пор не реализованы, а из той части, что реализована, основные средства пошли в сферу высоких технологий и в вузы.

Рынок труда. На пути к урезанию пособия по безработице?

В целом же на рынке труда начали проявляться последствия снятия ограничений на фоне улучшения эпидемиологической обстановки. Согласно свежим данным центрального статистического бюро, в середине марта уровень безработицы, включающий находящихся в неоплачиваемом отпуске, впервые с октября 2020 года опустился ниже 10%, и составил 9,8%. Уровень безработицы в его классическом определении сократился с 5,6% до 4,4%, то есть идет не только процесс возвращения на работу из неоплачиваемого отпуска, но и найм работодателями новых работников. Максимально расширенный показатель безработицы, включающий тех, кто лишился работы в кризис и не ищет новую, снизился с 15,4% до 12%, то есть около 510 тысяч человек.

Еще один новый отчет ЦСБ свидетельствует о снижении средней зарплаты по стране, причем уже в январе 2021 года, то есть еще в разгар первого локдауна, на 3,5%. Это свидетельствует о постепенном возвращении на рынок низкооплачиваемых работников.

Однако более точных данных на текущий момент, то есть первую неделю апреля, ни одна государственная инстанция не публикует. Последние данные службы трудоустройства и ведомства национального страхования касаются начала марта, ЦСБ – середины марта.

К неожиданному выводу о ситуации на рынке труда пришел отдел главного экономиста минфина, проверявший ситуацию в сфере гендерного равенства. Вопреки общепринятой позиции, согласно которой кризис привел к увеличению неравенства между полами на рынке труда, данные минфина показывают, что разрыв в оплате труда не только не вырос, но даже немного сократился. Произошло это потому, что женщин не только чаще и быстрее увольняли или отправляли в неоплачиваемый отпуск в периоды локдаунов, но и быстрее возвращали на работу после снятия локдаунов. Мужчинам же, потерявшим работу, вернуться на нее после снятия локдауна было значительно сложнее.

Оптимизм МВФ и предупреждение Банка Израиля

Прогноз МВФ по Израилю значительно улучшился по сравнению с январским, а тем более – по сравнению с прогнозом от октября 2020 года. По оценке аналитиков фонда, в 2021 году темпы роста экономики Израиля составят 5% (январский прогноз – 4,1%), в 2022 году – 4,3%. Профицит внешнеторгового баланса Израиля, согласно прогнозу, составит в 2021 году 4,1% от ВВП (январский прогноз – 3,5%). Относительно безработицы в МВФ значительно более оптимистичны, чем израильские регуляторы. Если в министерстве финансов и Банке Израиля говорят о безработице в районе 7%-8%, в прогнозе МВФ говорится о 5% безработицы в 2021 году и о 4,6% в 2022 году.

Между тем, Банк Израиля в отчете за 2020 год, не содержавшем особых сюрпризов, попытался оценить объем бизнесов, которые продолжают существовать на бумаге, чтобы получать дотации от государства, однако закроются, как только выплата дотаций будет прекращена.

По оценке центробанка, в таком состоянии "зомби" находятся до 70 тысяч предприятий, то есть около 10% от всех израильских бизнесов. При этом 60% из них – малые бизнесы с оборотом до 300 тысяч шекелей, скорее всего не имеющие других работников помимо самого хозяина. Еще 20% - предприятия с оборотом до 1 миллиона шекелей. Для сравнения, доля компаний-"зомби" в США оценивается в 20% от общего числа предприятий. Более 20% предприятий-"зомби" – в Германии, Великобритании, Канаде, Испании, Греции.

Среди задач на будущее Банк Израиля отмечает необходимость "убедиться, что политики не смогут снова сделать государственный бюджет заложником для достижения своих политических целей". Также отчет центробанка говорит о необходимости повышения налогов и сокращения расходов с целью восстановления налогово-бюджетной дисциплины.