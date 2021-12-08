Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась от назначения главой банковского регулятора США

Профессор Сауле Омарова, которую президент США Джо Байден намеревался назначить на пост главы банковского регулятора, сообщила, что отказывается от выдвижения. Причиной этого стала яростная критика со стороны сенатской комиссии.

Как республиканцы, так и демократы утверждали, что в своей академической деятельности Омарова выступала за глубокую реформу банковской системы и усиление государственного контроля. Активно противодействовали назначению и лоббисты банковских интересов.

Критики связывали точку зрения кандидата с ее советским прошлым: Омарова родилась в Казахстане, была членом Комсомола и окончила Московский государственный университет. "Я не знаю, как к вам обращаться: профессор или товарищ?" - спросил ее республиканец Джон Кеннеди.

"Я не коммунистка, я не разделяю эту идеологию. Но мы не можем нести ответственность за место своего рождения", - ответила кандидат на нападки.

"Сауле – защитник прав потребителя, считающая, что наша банковская система нуждается в здоровом фундаменте. Однако с самого начала рассмотрения ее кандидатуры она столкнулась с критикой, переходившей все границы", - прокомментировал решение Омаровой президент Байден.