Сенат США отклонил попытку заблокировать оружейные сделки с Саудовской Аравией

Сенат США 67 голосами против 30 отклонил инициативу по отмене сделки по поставке Саудовской Аравии крупной партии оружия.

Среди инициаторов голосования были один из лидеров прогрессивного крыла Демократической партии Берни Сандерс и представитель либертарианского крыла Республиканской партии Рэнд Пол.

В рамках уже подписанной сделки США должны поставить королевству 596 ракетных установок и 280 современных ракет воздух-воздух среднего радиуса действия.

Еще до голосования Белый дом объявил, что выступает против отмены уже согласованной и утвержденной сделки.