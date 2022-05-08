ЕС предлагает запретить страховать перевозки российской нефти

Европейская комиссия предлагает запретить европейским танкерам перевозить российскую нефть, а европейским страховым компаниям – страховать перевозки российской нефти. К запрету должны будут присоединиться и британские страховщики.

Как отмечает сайт The Maritime Executive, большая часть танкеров, транспортирующих российскую нефть, принадлежит греческим компаниям. Однако введение запрета на страхование приведет к тому, что и государства, не входящие в ЕС, откажутся от транспортировки.

Согласно публикации, доходы от экспорта нефти составляют около 40% от поступлений в российский бюджет. Эффект от введения санкций против отрасли, по мнению издания, будет напоминать эффект от антииранских санкций.