"Гаарец": Ганц выступил за замораживание договора о транспортировке арабской нефти через Израиль
Министр обороны Бени Ганц намерен проголосовать в кабинете министров за замораживание сделки по транспортировке нефти из ОАЭ через израильский трубопровод Эйлат-Ашкелон для ее дальнейшей поставки в Европу, утверждает газета "Гаарец".
Напомним, что договор был подписан государственной топливопроводной компанией КЦАА без санкции со стороны правительства Израиля.
Министр экологии Тамар Зандберг, министр туризма Йоэль Развозов и министр иностранных дел Яир Лапид выступают за полную отмену сделки.
Журналистка "Гаарец" Ли Ярон пишет, что, в отличие министров, требующих разрыва сделки, Ганц, основываясь на анализе института исследований в сфере национальной безопасности (INSS), считает необходимым заморозить реализацию сделки для проведения той подготовительной работы, которая не была сделала при предыдущем правительстве, и только после этого принимать окончательное решение.
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