"Гаарец": Ганц выступил за замораживание договора о транспортировке арабской нефти через Израиль

Министр обороны Бени Ганц намерен проголосовать в кабинете министров за замораживание сделки по транспортировке нефти из ОАЭ через израильский трубопровод Эйлат-Ашкелон для ее дальнейшей поставки в Европу, утверждает газета "Гаарец".

Напомним, что договор был подписан государственной топливопроводной компанией КЦАА без санкции со стороны правительства Израиля.

Министр экологии Тамар Зандберг, министр туризма Йоэль Развозов и министр иностранных дел Яир Лапид выступают за полную отмену сделки.

Журналистка "Гаарец" Ли Ярон пишет, что, в отличие министров, требующих разрыва сделки, Ганц, основываясь на анализе института исследований в сфере национальной безопасности (INSS), считает необходимым заморозить реализацию сделки для проведения той подготовительной работы, которая не была сделала при предыдущем правительстве, и только после этого принимать окончательное решение.