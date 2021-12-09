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NEWSru.co.il :: Экономика9 декабря 2021 г., 15:08

"Гаарец": Ганц выступил за замораживание договора о транспортировке арабской нефти через Израиль

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"Гаарец": Ганц выступил за замораживание договора о транспортировке арабской нефти через Израиль

Министр обороны Бени Ганц намерен проголосовать в кабинете министров за замораживание сделки по транспортировке нефти из ОАЭ через израильский трубопровод Эйлат-Ашкелон для ее дальнейшей поставки в Европу, утверждает газета "Гаарец".

Напомним, что договор был подписан государственной топливопроводной компанией КЦАА без санкции со стороны правительства Израиля.

Министр экологии Тамар Зандберг, министр туризма Йоэль Развозов и министр иностранных дел Яир Лапид выступают за полную отмену сделки.


Журналистка "Гаарец" Ли Ярон пишет, что, в отличие министров, требующих разрыва сделки, Ганц, основываясь на анализе института исследований в сфере национальной безопасности (INSS), считает необходимым заморозить реализацию сделки для проведения той подготовительной работы, которая не была сделала при предыдущем правительстве, и только после этого принимать окончательное решение.

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